Gesucht: Die schönsten Weihnachtsbäume im Lenne- und Hönnetal

Von: Markus Wilczek

Die Redaktion sucht auch in diesem Jahr wieder die schönsten Weihnachtsbäume im Lenne- und Hönnetal. © Agenturen

Auch in diesem Jahr werden sie – trotz steigender Energiepreise – wieder zahlreiche Wohnungen und Häuser auch im Lenne- und Hönnetal erleuchten: Der Weihnachtsbaum hat Tradition und gehört zum Fest einfach dazu.

Auch in diesem Jahr fragen wir: Wer hat den schönsten, geschmückten Tannenbaum?

Schicken Sie uns Ihr Foto (bitte vollständigen Namen und Wohnort beifügen) per E-Mail bis Donnerstag, 22. Dezember, 15 Uhr, an sv@mzv.net. Eine Auswahl der Bilder wird online auf come-on.de und in der Zeitung veröffentlicht.