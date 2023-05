Bekannt aus dem Fernsehen: „Gesicht der katholischen Kirche“ zu Gast in Altena

Teilen

Auf dem roten Sofa wurde Gereon Alter (Mitte) am Sonntag von Stefan Kemper und Christiane Frebel interviewt. © privat

Mit einem besonderen Gast wurde am Sonntag die Veranstaltungsreihe „Gespräch auf dem roten Sofa“ der Pfarrei St. Matthäus in Altena fortgesetzt.

Altena – Als das Gesicht der katholischen Kirche hat Pfarrer Gereon Alter aus dem Essener Süden mehr als zehn Jahre in der ARD beim „Wort zum Sonntag“ vor der Kamera gestanden. Bis 2021 hat er dabei 100 Mal die Verkündungssendung am Samstagabend geprägt. Insbesondere seine Auftritte vor oder während der Partys vor dem Eurovision Song Contest (ESC) waren vor großem Millionenpublikum ein besonderes Highlight.

Am Sonntag war er nun zu Gast im Gottesdienst in St Matthäus und anschließend beim „Gespräch auf dem roten Sofa“. Der Gottesdienst wurde musikalisch mitgestaltet vom Bläserensemble Ratingen unter der Leitung von Frank Düppenbecker.

Nach dem Kirchencafé berichtete Pfarrer Alter unter der Moderation von Christiane Frebel und Stefan Kemper aber nicht nur über seine Fernseheinsätze. Als Pfarrer ist er für eine der größten Pfarreien im Bistum Essen mit mehr als 21 000 Katholiken verantwortlich.

Zwei Hobbys prägten darüber hinaus das Gespräch. Als gebürtiger Gelsenkirchener lebt und leidet er mit dem stark abstiegsbedrohten Fußballbundesligisten FC Schalke 04. Gerade mit den vielen Aufs und Abs in dieser Saison galt es auf das Meisterschaftsende in knapp zwei Wochen zu schauen.

Und Gereon Alter ist begeisterter Radfahrer. Er hat mit dem Rad mehr als 50 Länder bereist und erfahren. Beeindruckend waren dabei laut seiner Aussage besonders die Touren auf Madagaskar und über den Himalaya. Bei der bislang letzten Reise machte er bei einer Alleinfahrt in Nairobi erstmals die unliebsame Erfahrung eines Raubüberfalls. Im nächsten Sommer geht es ganz in den Norden nach Alaska.

Viel Erfahrung, die richtige Ausrüstung und eine gute Vorbereitung sind für diese Reisen eminent wichtig. „Der Lohn sind dann der Blick auf Länder und in die Landschaft, die man sonst nicht kennenlernen würde. Und natürlich der Austausch und die Begegnung mit Menschen vor Ort“, sagte Alter am Sonntag in Altena.