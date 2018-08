Sparkasse reduziert Öffnungszeiten 

Altena - Mike Kernig ist begeisterter Smartphone-Banker. „Ich habe eine App, über die ich meinen Zahlungsverkehr komplett abwickle“, sagt das Vorstandsmitglied der Vereinigten Sparkasse im Märkischen Kreis. Und auch die Kunden des Unternehmens setzen auf Online-Banking oder Smartphone-App. Immer mehr.

Ein Grund, warum die Sparkasse ihr Geschäftsstellennetz „neu ausrichten möchte“, wie sie es unbedingt positiv formulieren möchte – „weil es positiv ist“. Denn es gehe nicht darum, sich zurückzuziehen, sondern um die Bedürfnisse der Kunden.

Veränderte Öffnungszeiten gibt es für die Geschäftsstellen Kirchstraße (ab 3. September) , Dahle und Altroggenrahmede (ab 1. Oktober). Die neuen Öffnungszeiten für die Geschäftsstelle Kirchstraße: montags, dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr, am Markttag Donnerstag von 8.30 bis 12.30 Uhr, an sogenannten Ultimo-Tagen ebenso von 8.30 bis 12.30 Uhr. Ultimo-Tage sind Gehaltszahlungstage, an denen es besonders viel Bargeldverkehr gibt, also am 30. , 31. und 1. eines Monats.

„Wir analysieren natürlich, wann unsere Geschäftsstellen besonders frequentiert werden und wann nicht. Und warum sollen wir eine Geschäftsstelle dann öffnen, wenn sie nicht genutzt wird?“, sagt Mike Kernig.

Neuigkeiten gibt es auch für Dahle und Altroggenrahmede. Manfred Nieswand, Geschäftsstellenleiter in Dahle, geht Ende August in den Ruhestand, seine Kollegin Roswitha Schmidt im Oktober. „Wir werden künftig wechselseitig Dahle und Altroggenrahme mit derselben Geschäftsstellenbesetzung betreiben“, so Mike Kernig.

Jennifer Wunderle, Geschäftsstellenleiterin in Altroggenrahmede, wird mit ihren Kolleginnen Michaela Sammet und Birgit Liedtke beide Standorte betreuen. Die neuen Öffnungszeiten für Dahle: montags von 8.30 bis 12.30 Uhr, dienstags von 14 bis 16 Uhr, mittwochs von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, donnerstags von 14 bis 18 Uhr, freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 15.30 Uhr.

Dahle ist dann geöffnet, wenn Altroggenrahmede geschlossen ist, und umgekehrt. Das bedeutet für Altroggenrahmede: geöffnet montags von 14 bis 18 Uhr, dienstags von 8.30 bis 12.30 Uhr, donnerstags von 8.30 bis 12.30 Uhr.

„Wir sind ein eingespieltes Team“, sagt Jennifer Wunderle, die sich als gebürtige Dahlerin „total auf Dahle freut“. SB-Technik ist in Altroggenrahmede übrigens vorhanden. „Dieser Geldautomat wird auch sehr stark von Nichtkunden genutzt“, so Mike Kernig.