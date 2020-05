Maskenpflicht gilt - auch ohne Schild

Auch in den Filialen der Vereinigten Sparkasse herrscht Maskenpflicht. Das betont deren Sprecher Tomislav Majic.

Altena - Trotzdem werden in der Schalterhalle oder im SB-Bereich immer mal wieder Kunden ohne den Mund-/Nasenschutz angetroffen. „Das bewegt sich aber im Bereich von unter einem Prozent“, sagt Majic. Bekämen die Mitarbeiter das mit, würden die Besucher angesprochen.

Einen expliziten Hinweis auf die Maskenpflicht gibt es an den Eingängen zu den Filialen nicht. Dort hängt lediglich ein Zettel, der auf die Abstandsgebote aufmerksam macht – „damit gab es am Anfang einige Probleme“, berichtet Majic. An den Schaltern wird inzwischen mit Stehtischen dafür gesorgt, dass zwischen Kunden und Sparkassen-Mitarbeitern die nötige Distanz herrscht.

Durch die Corona-Schutzverordnung wird nicht vorgeschrieben, dass maskenpflichtige Bereiche ausgeschildert sein müssen. An den Geschäften in der Innenstadt weisen zwar vom Ordnungsamt ausgestellte Zettel darauf hin, wie viele Leute sich gleichzeitig in dem Laden aufhalten dürfen, von der Maskenpflicht ist darauf aber keine Rede. Einige Geschäftsleute haben von sich aus entsprechende Hinweise an ihren Eingangstüren angebracht.