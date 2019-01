Gericht: Regelmäßig zum Drogentest

Altena - Einen ganz ordentlichen Vorrat an Haschisch hatte sich 33-jähriger Altenaer im Februar 2018 in seiner Wohnung angelegt, als die Polizei klingelte: Jetzt stand er vor Gericht.

Der Wirkstoffgehalt in der von den Beamten aufgefundenen Menge von 152 Gramm überschritt den Grenzwert zur nicht geringen Menge um das Dreifache. Entsprechend musste sich der Angeklagte jetzt wegen Besitzes einer nicht geringen Menge Betäubungsmitteln vor einem Schöffengericht des Amtsgerichts verantworten. Ebenfalls aufgefundene Druckverschlusstütchen und eine Feinwaage wiesen zudem darauf hin, dass er die Droge nicht nur gebunkert, sondern auch gewinnbringend verkauft hatte. „Ich weiß, ich habe Mist gebaut“, legte er im Amtsgericht ein umfassendes Geständnis ab. Zu Beginn habe er sich mit Freunden immer mal einen Joint gebaut.

Joint

Nach einem Arbeitsunfall mit schmerzhaften körperlichen Folgen und der vorübergehenden Trennung von seiner Frau habe der Konsum dann zugenommen – als Schmerzmittel und gegen den Kummer. Um die Droge zu finanzieren, habe er sich auch als Verkäufer betätigt: „Ich gebe zu, ich habe im Freundeskreis was verkauft.“ Seit einem Jahr kämpfe er nun darum, „dass es wieder klappt“ und er sich mit seiner Frau aussöhne: „Ich will für meinen Sohn da sein und meinen Arbeitsplatz nicht verlieren.“ In seinem ,Letzten Wort’ gab der Angeklagte noch einen Hinweis auf den Verkäufer des Haschisch am Kluser Platz in Lüdenscheid. Er kannte allerdings nur einen Tarn-Namen des Mannes, der die Prepaid-Nummern seines Telefons regelmäßig wechsele.

Plädoyer

Die Staatsanwältin hielt dem Angeklagten in ihrem Plädoyer zugute, dass er in keiner Weise vorbestraft war und es sich „nur“ um eine weiche Droge gehandelt hatte. Mit ihrem Strafantrag von 15 Monaten auf Bewährung lag sie drei Monate über der Mindeststrafe von einem Jahr. Der Verteidiger hielt die Mindeststrafe für ausreichend, und er wandte sich angesichts der schwierigen finanziellen Lage der Familie gegen eine zusätzliche Geldauflage von 1200 Euro. Das sah das Gericht ebenso. Die Richter blieben allerdings bei den von der Staatsanwältin beantragten 15 Monaten, die sie erwartungsgemäß zur Bewährung aussetzten. Als Bewährungsauflage muss sich der Angeklagte zukünftig alle drei Monate von einem Arzt auf Drogenrückstände in seinem Blut untersuchen lassen.