Polka, Pauken, Pop und auch ein bisschen Petry

Gemeinsames Konzert von Tambourcorps und Zögermusikanten ein voller Erfolg

+ © Hornemann Die Zögermusikanten präsentierten die Polka „Lustige Brüder“ mit gefeierten Solisten. Zuvor hatten die Instrumentalisten das Fernsehballett gewürdigt mit „Musik ist Trumpf“. © Hornemann

Altena - „Macht nicht wieder so einen Dreck!“ mahnte Hausmeister Peter die Musiker an. Sehr launig führte der Humorist aus Essen am Sonntag durch das gemeinsame Konzert der Zögermusikanten und des Tambourcorps Dahle in der Schützenhalle. 270 Gäste genossen dort gute Musik, Kaffee, Kuchen und kühle Getränke.