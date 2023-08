Gemeindefestauftakt mit einem appetitlichen Thema

Von: Ina Hornemann

Klaus Storch hat in der Sudwiger Mühle und in der Bäckerei Timmermann Fotografien für die appetitliche Ausstellung angefertigt. © Foto: Klaus Storch

Die Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Dahle stellt ihr diesjähriges Gemeindefest unter das Thema „Ein Fest für alle Sinne“.Zum Auftakt wird eine Ausstellung eröffnet, die manchem Besucher das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen dürfte: Am Mittwoch, 30. August, findet die Vernissage „Vom Korn zum Brot“ in der Dahler Kirche statt. Sie beginnt um 19 Uhr.

Altena – Zu sehen sind Aufnahmen, die der Dahler Fotokünstler Klaus Storch in der Sundwiger Mühle bei Alberts und in der Bäckerei Timmermann eingefangen hat, bevor Ehepaar Küttner das Geschäft übergeben hat. Die stimmungsvollen Fotos mit Mühlen- und Backstubenperspektiven geben einen Einblick in das handwerkliche Knowhow und zeigen die Liebe zum Beruf. Viele Kunden schmecken sie beim Genuss der Backwaren heraus. Handwerklich gefertigte Brote, Brötchen, Snacks und süße Leckereien sind zunehmend seltener in der Einzelhandelslandschaft zu finden und die Dahler nehmen mit Freude an, dass ihnen ihre Dorfbäckerei erhalten geblieben ist. Die Ausstellung im Kirchraum ist deshalb auch eine zum Dank für das tägliche Brot. Das wird sogar zum Probieren angeboten: Die Vernissage endet mit einer Verköstigung der handgemachten Produkte.