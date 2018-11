Von der dämonischen Kunst der Verführung

+ © Maike Förster Peter Prange fesselte die Gäste. © Maike Förster

Altena-Mit warmem Applaus begrüßten die Gäste in der ausverkauften Burg Holtzbrinck am Freitagabend den Schriftsteller Peter Prange, der mit seinem neuen Roman „Eine Familie in Deutschland. Zeit zu hoffen, Zeit zu leben“ im Gepäck in seine Geburtsstadt gekommen war. „Ich muss euch aber sofort enttäuschen. Dieses Buch spielt nämlich nicht wie ‚Unsere wunderbaren Jahre’ hier in Altena“, erklärte Prange mit einem Augenzwinkern.