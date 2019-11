In Evingsen geklautes Auto bei Straftat im Kreis Olpe genutzt

Sprengung eines Geldautomaten am Sonntagmorgen in Finnentrop-Fretter

Altena/Finnentrop - Am frühen Sonntagmorgen exakt um 4.12 Uhr wurde in Finnentrop-Fretter im Kreis Olpe ein Geldautomat gesprengt. Die Täter flüchteten nach Angaben der Polizei mit einem am Wochenende in Altena-Evingsen gestohlenen Audi A1.