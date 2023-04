Land steckt mehr als 200 Millionen Euro in Straßen - auch Altena profitiert

Von: Thomas Machatzke

Die Firma Hilgenroth erneuert im Auftrag von Straßen.NRW die komplett marode Fahrbahn zwischen dem Ortsausgang Altena bis zum Dahler Dorfkern. Die Arbeiten sind mittlerweile aus dem Kreuzungsbereich heraus. © Heyn

Das Land Nordrhein-Westfalen investiert in den Erhalt seiner Straßen- und Brückeninfrastruktur. Fürs aktuelle Jahr 2023 sind Investitionen von 213,4 Millionen Euro für Erhaltungsmaßnahmen an Landesstraßen und Brücken vorgesehen. Davon fließen 138,4 Millionen Euro in 133 größere Einzelprojekte an Fahrbahnen, Brücken und sonstigen Anlageteilen. In die Straßen im Märkischen Kreis fließt vergleichsweise wenig Geld – Altena profitiert allerdings.

Altena/Märkischer Kreis – „Der Erhalt unserer Infrastruktur ist entscheidend für die Zukunft unseres Landes und sichert den Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen“, sagt Oliver Krischer, Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr – mit Blick auf den Infrastruktur-Super-GAU in der Region, auch wenn hier eine Bundesautobahn der Auslöser ist, eine durchaus belegbare Erkenntnis. „Beim Straßenbau hat deshalb die Sanierung für uns Vorrang vor dem Neubau.“

In den fürs Jahr 2023 für Erhaltungsmaßnahmen vorgesehenen 213,4 Millionen Euro sind Investitionen in das Radwegenetz an Landesstraßen noch nicht erfasst. Diese werden in einem separaten Radwegeprogramm aufgelistet. Zusätzlich werden weitere 75 Millionen Euro als Pauschale eingeplant. Damit soll flexibel und schnell auf kleinere und unvorhergesehene Vorhaben reagiert werden können.

In die Region fließen dabei vereinzelt Mittel. Maßgabe für Straßen.NRW war es zuletzt gewesen, den ohnehin durch die Brückensperrung überlasteten Verkehr nicht durch weitere Baustellen zu belasten. Einige wenige Maßnahmen aber sind doch geplant. In Altena wird auf 2,22 Kilometern Länge die Fahrbahndecke der L698 zwischen Ortsausgang Altena bis zum Dahler Ortskern für 1,95 Millionen Euro erneuert. Die Baumaßnahme ist nach langen Verzögerungen vor ein paar Wochen begonnen worden. Die Bauarbeiten sind mittlerweile aus dem Kreuzungsbereich der Westiger Straße herausgeführt. Noch mehrere Monate wird es dauern, bis die Dahler Straße komplett fertig ist.

In Meinerzhagen soll zwischen Hunswinkel und Krummenerl auf 2,58 Kilometern Länge für 1,6 Millionen Euro saniert werden. Für die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Heedfeld (Schalksmühle) sind 1,15 Millionen Euro für das 1,05-Kilometer-Teilstück eingeplant. Zwischen Oberrahmede (Lüdenscheid) und Grünewiese (Altena) soll die Fahrbahndecke der Altenaer Straße auf 1,28 Kilometern Länge für 800 000 Euro erneuert werden. Dazu kommen 1,04 Millionen Euro für einen Straßenbaulastwechsel in Lüdenscheid und pauschal eine Million Euro für die Optimierung der Umleitungsstrecken durch Brückensperrung.

In Summe fließen damit nach diesen Planungen gut siebeneinhalb Millionen Euro für Straßensanierungen in die Region.