Auf Gegenfahrbahn geraten: Autos krachen frontal zusammen

Altena – Zwei Autos sind am Dienstag frontal zusammengestoßen. Eine Frau aus Altena wurde verletzt.

Viel Glück hatten zwei Fahrer aus Altena bei einem Unfall am Dienstag: Eine 62-jährige Frau aus Altena fuhr auf der Hermann-Voß-Straße in Fahrtrichtung Altena und geriet in einer Kurve mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn.

Dort krachte sie frontal in den entgegenkommenden Wagen eines 32-jährigen Mannes aus Altena. Bei dem Unfall wurde die 62-Jährige nur leicht verletzt. Den Schaden beziffert die Polizei auf 12.000 Euro.