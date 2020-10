Geflügelschau unter Corona-Bedingungen: Das müssen Besucher wissen 

+ © MZV Eine Rassegeflügelschau findet am Wochenende im Thomas-Morus-Haus in Altena statt. Hier zeigt Ottfried Ferber ein Vorwerk-Huhn. © MZV

Eine Absage kam für die Geflügelzüchter in Altena nicht in Frage: Seit 23 Jahren findet am Wochenende (17./18. Oktober) erstmals wieder eine Ausstellung statt. Die Corona-Pandemie bietet dem Verein die Chance, eine solche Veranstaltung unter erschwerten Bedingungen zu proben. Denn nächstes Jahr ist Größeres geplant.