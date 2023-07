Gefälschter Impfausweis: Empfindliche Geldstrafe für 23-Jährigen

Von: Thomas Krumm

Bei der Kriminalpolizeiinspektion liegen Impfpässe unter einer Lupe, darunter ein aufgeschlagener Impfausweis mit dem Eintrag einer Corona-Impfung mit dem Impfstoff Johnson & Johnson.“ (Symbolfoto) © Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Die Vorlage eines gefälschten Impfausweises kostet einen 23-jährigen Altenaer 1500 Euro. Nach Zahlung dieser Geldauflage wird sein Strafverfahren endgültig eingestellt.

Altena – Im Amtsgericht Lüdenscheid kam der junge Mann damit vergleichsweise gut weg: Ein vorangegangener richterlicher Strafbefehl über 80 Tagessätze hätte ihn mindestens 4000 Euro gekostet.

Die Geschichte begann in den finsteren Zeiten der Corona-Pandemie: Der Altenaer legte 2021 in der Stern-Apotheke in Altroggenrahmede seinen Impfausweis mit dem Eintrag einer angeblichen Covid-19-Impfung vor.

Die Apotheken waren befugt, aufgrund nachgewiesener Impfungen elektronische Impfnachweise zu erstellen. Der Eintrag des jungen Mannes stellte sich allerdings als Fälschung heraus.

Entscheidung des BGH

Aufgrund rechtlicher Unsicherheiten zog sich das Strafverfahren gegen den Altenaer dann zwei Jahre lang hin. Die Unklarheiten waren bundesweit so komplex, dass es schließlich einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) bedurfte, um die Strafbarkeit der Verwendung eines gefälschten Gesundheitszeugnisses gegenüber einer Apotheke festzustellen.

Ausgangspunkt der Entscheidung des BGH war eine Entscheidung des Landgerichts Hamburg: Die dortigen Richter sprachen einen Angeklagten vom Vorwurf der „Fälschung von Gesundheitszeugnissen“ frei.

Die Begründung: Der Paragraph 277 des Strafgesetzbuches stellte in seiner alten Fassung lediglich die Verwendung einer solchen Fälschung „zur Täuschung von Behörden oder Versicherungsgesellschaften“ unter Strafe. Weder Apotheken, noch Gastronomiebetriebe sind aber eine Behörde.

Der Hamburger Angeklagte, der solche Urkunden gewerbsmäßig hergestellt hatte, wurde deshalb in diesen Anklagepunkten freigesprochen. Auch mehr als 33 000 Euro, die bei ihm gefunden wurden, durften nicht eingezogen werden. Die Ankläger gingen davon aus, dass er dieses Geld beim Verkauf gefälschter Impfzertifikate verdient hatte.

Die Hamburger Richter argumentierten, dass die Fälschung von Gesundheitszeugnissen (§ 277 des Strafgesetzbuches in der alten Fassung) ein Spezialfall der Urkundenfälschung und die Sache nach der Prüfung des Vorwurfs der spezielleren „Fälschung von Gesundheitszeugnissen“ erledigt sei.

Auf den Paragraphen 267, der die Strafbarkeit der Urkundenfälschung regelt, dürfe deshalb nicht zurückgegriffen werden. Diese Entscheidung ließ die Hamburger Staatsanwaltschaft vom Bundesgerichtshof überprüfen.

Der dortige 5. Senat widersprach mit einer Entscheidung vom 10. November 2021 der Auffassung der Hamburger Richter und stellte in einer filigranen und umfangreichen Begründung eine Strafbarkeit der Taten des Angeklagten als Urkundenfälschungen fest. In Hamburg muss nach der Aufhebung des Urteils neu verhandelt werden.

Der Bundestag zog Konsequenzen aus den rechtlichen Unsicherheiten und verabschiedete am 21. November 2021 eine Neufassung des Paragraphen 277. Der Vorwurf lautet nun: „Unbefugtes Ausstellen von Gesundheitszeugnissen“. Die Einschränkung der Strafbarkeit auf die Verwendung einer solchen Urkunde gegenüber Behörden oder Versicherungsgesellschaften ist weggefallen.

Spätere Impfung

Der 23-jährige Altenaer im Amtsgericht Lüdenscheid hatte nur sich selber mehr Freiheiten verschaffen wollen, ohne sich impfen zu lassen. Mittlerweile habe auch er sich impfen lassen, zeigte er sich einsichtig. Der Amtsrichter erinnerte an die hilfreiche Tapferkeit jener, die den Kampf gegen die Pandemie durch einen kleinen Pieks unterstützten: „Andere haben sich auch impfen lassen.“