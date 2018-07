Boom hält an – 200 Babys in 2018

Altena - Über zu wenig Arbeit kann Kirsten ten Kate, Inhaberin der Hebammenpraxis Altena, zurzeit nicht klagen. 95 Kinder brachte die Hebamme im ersten Halbjahr 2018 mit ihrem Team bereits zur Welt – laut ihrer Prognose werden es bis zum Jahresende sogar über 200 Babys. Kurse mussten die Altenaer Hebammen daher schon auslagern und sind händeringend auf der Suche nach Verstärkung.

Der Babyboom hält damit weiter an: 190 Neugeborene aus Altena, Iserlohn, Lüdenscheid, Plettenberg, Menden und Werdohl verzeichnete das Hebammen-Team im Jahr 2017. Ein Rekord, der in diesem Jahr wahrscheinlich schon wieder getoppt werden wird. Denn allein bis Ende Juni waren es schon 95 Geburten, bei denen auch Zwillinge zur Welt kamen. Die Monate Januar und März waren dabei mit 21 und 20 Säuglingen besonders arbeitsreich. Aber auch in den Monaten Februar (15 Geburten), April (12) und Mai (18) hatten die Hebammen mit Vorsorgeuntersuchungen, Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden oder Wochenbettbetreuung alle Hände voll zutun. „So viel sogar, dass wir jetzt auch wieder dringend auf der Suche nach einer neuen Kollegin sind“, erklärt Kirsten ten ten Kate, weiß aber auch, dass viele Hebammen auf der Such nach einer freiberufliche Tätigkeit sind. Die Hebammen sind gerade in den letzten Monaten der Schwangerschaft 24 Stunden für die werdenden Eltern erreichbar und müssen bei Notfällen schnell im Einsatz sein. „Hausgeburtenhilfe bieten wir nicht an, aber hin und wieder kommt es schon vor, dass ein Baby schneller als geplant zur Welt kommen will“, sagt ten Kate, „dann sind wir natürlich auch sofort zur Stelle, es muss aber alles sehr schnell gehen.“ Die positive Entwicklung der Geburten spiegelt sich schließlich auch im Kursprogramm der Altenaer Hebammen wider: „Die Kurse sind zum Großteil ausgebucht, einige Angebote wie das Prager-Eltern-Kind-Programm haben wir bereits an Fachkräfte ausgelagert, um mehr Zeit für unsere Hebammendienste zu haben.“ Ende Juni musste aber dennoch ein Kurs zur Geburtsvorbereitung wegen zu wenigen Anmeldungen ausfallen. „Da sehe ich die Fußball-Weltmeisterschaft als Hauptgrund. Weniger die Mütter, als die Väter haben während dieser Zeit andere Dinge vor und gerade die Geburtsvorbereitung ist ein Kurs für beide Partner“, hat Kirsten ten Kate die Ursache schnell gefunden. Zum Juli-Anfang am Sonntag wollte noch kein Baby, das von den Altenaer Hebammen betreut wird, den Bauch der Mutter verlassen, aber gestern Mittag war bereits das erste Juli-Kind der Hebammenpraxis auf dem Weg. „Meine Kollegin befindet sich gerade mit der Mutter im Kreißsaal in Iserlohn. Es ist dann nur noch eine Frage der Zeit, aber sie sind auf einem guten Weg“, freute sich ten Kate auf Baby Nummer 96 in diesem Jahr