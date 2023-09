Klincke wartet immer noch auf die Transporterlaubnis für die neue Glühe

Von: Volker Heyn

Von der Südstraße aus gibt es wieder diesen Durchblick zur Rahmedestraße auf die Draht-Firma Klincke. © Heyn, Volker

Während die beiden entkernten Wohnhäuser gegenüber der Rahmeder Draht-Firma Klincke noch auf ihren Abriss warten, sind auf der anderen Seite des Betriebsgeländes zur Südstraße hin Gebäude weggenommen worden. Etwa in Höhe der früheren Bäckerei Bradler herrscht jetzt wieder Durchblick von der Südstraße zur Rahmedestraße.

Altena - Der zweite Teil des Rohbaus von Klincke ist auch schon sehr weit gediehen, dort sollen bekanntlich die Werkstatt im Erdgeschoss und Büroräume in den oberen Etagen entstehen.

Klincke-Geschäftsführer Bernd Falz wartet allerdings immer noch auf das wichtigste Teil der gesamten Investition. Vom Gelsenkirchener Hafen aus seien in den vergangenen Nächten zwar Anlagenteile der in Österreich gebauten Glühe in die Rahmede geliefert worden, für die beiden größten Teile gebe es aber immer noch keine Transport-Genehmigung für die Strecke vom Ruhrgebiet bis nach Altena. Die Glühe hat die Firma Ebner im österreichischen Leonding bei Linz nahe der Donau gebaut.

Vier Wochen nach dem verheerenden Hochwasser vor mehr als zwei Jahren war sie bestellt worden. Der ursprüngliche Plan war, die Anlage bis Mitte April in die Rahmede zu bekommen.