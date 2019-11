Gasalarm bei Diekgraefe in Altena: Straße voll gesperrt

Feuerwehr und Polizei vor Ort

Symbolfoto: Daniel Schröder Die Feuerwehr Altena ist aktuell an der Altenaer Straße im Einsatz. Dort gab es einen Gasalarm.

Altena - In Höhe der Firma Diekgraefe in Dahle wurde am Freitagmorgen ein Gasaustritt gemeldet. Die Altenaer Straße ist aktuell voll gesperrt.