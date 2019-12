In Dahle ist ein Auto gegen einen Linienbus gekracht.

Altena - Weil sie den Gang nicht eingelegt hatte, ist das Auto einer 73-Jährigen rückwärts gegen einen Linienbus gerollt.

An der Hochstraße in Dahle hatte die 73-jährige Fahrerin aus Altena mit ihrem Pkw am Donnerstagabend um 21.30 Uhr vor einem Linienbus gehalten. Bevor sie den Gang einlegen wollte, ließ die Frau die Bremse los, teilt die Polizei mit.

Ihr Wagen rollte rückwärts gegen einen Linienbus. Es kam zum Zusammenstoß. Der schaden liegt bei 1800 Euro.