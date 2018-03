Der Eisberg kommt als Dessert

+ Edward John Smith glaubte nicht an den Untergang des Schiffes, als er seine Gäste zum Kapitänsdinner begrüßte. Foto: Hornemann

Altena - Nein, Edward John Smith glaubte wahrhaftig nicht an den Untergang der Titanic, als er am Samstagabend 36 Gäste zum exklusiven Captain’s Dinner in den Rittersaal der Burg Altena einlud. Dazu gab es auch gar keinen Grund, denn die Kombüse hatte ein Gala-Menü bereitet und das Orchester spielte zauberhafte Begleitmusik.