FWG-Hauptmann Hesse: Ein Aufwand wie noch nie zuvor

Organisation des Schützenfestes 2023 unter enormem Druck von Auflagen

FWG-Hauptmann Klaus Hesse nahm sich die Zeit, drei Tage vor dem Beginn des Schützenfestes für ein ausführliches Gespräch auf dem Bungern zur Verfügung zu stehen.

Klaus Hesse ist vom Hauptberuf Unternehmer, er ist geschäftsführender Gesellschafter seines mittelständischen drahtverarbeitenden Betriebs in der Rahmede. Und er ist Hauptmann der Friedrich-Wilhelms-Gesellschaft, die ab dem Fronleichnamstag nach fünf Jahren Corona-Pause eines der größten Schützenfeste der Region feiern wird. Ein Fest, zu dem die halbe Stadt gesperrt ist, zu dem ein riesiges Festzelt mitten auf die Straße gebaut wird und wo an den beiden Festabenden jeweils rund 5000 Menschen erwartet werden.

Altena – Dennoch sitzt Klaus Hesse völlig entspannt auf einer lauschigen Parkbank im Bungern in der Nähe des Schützenhauses und nimmt sich Zeit, so kurz vor dem Fest der Feste Fragen zu beantworten. Hesse ist ein Rahmeder Junge, auch wenn seine Familie schon lange am Tiergarten wohnt. Die Kompanie Rahmede ist seine Heimat, die Firma ist dort, und noch beim Adlerabend hat er den Anzug mit dem grünen Rahmede-Shirt getauscht und auf dem Tisch stehend Schützenlieder gesungen.

Feiern kann er auf jeden Fall, aber als Hauptmann braucht man auch noch andere Fähigkeiten. Welche Gefühlslage überwiegt in diesen Tagen? Die Aufregung, ob alles klappt oder die Vorfreude, richtig groß feiern zu können? Klaus Hesse ist sich da nicht ganz sicher: Natürlich freut er sich auf die beiden Riesen-Festabende und den Freitag mit dem Vogelschießen, aber nervös ist er auch. „Ich habe Angst, dass wir es nicht schaffen können, dass das Zelt voll wird.“ Fünf Jahre nach dem letzten Fest seien eine lange Zeit, das Ausgehverhalten der Menschen habe sich verändert.

„Das waren die anstrengendsten Vorbereitungen für ein Schützenfest, die wir jemals hatten“, sagt Klaus Hesse, und sein schelmisches Lachen verzieht sich. Vor allem den neuen Adjutanten Jörg Nielsen lobt Hesse, der habe von seinem Bruder Frank übernommen und die allermeiste Arbeit und Zeit in die Vorplanung gesteckt.

„Wir haben überall neue Leute: Eine neue Ordnungsamtsleiterin, einen neuen Polizeichef, einen neuen Bürgermeister, eine neue Chefin der Stadtwerke, einen neuen Leiter des Baubetriebshofes.“ Zwar gebe es schriftlich abgelegte Organisationspläne und Protokolle, doch müsse stets mit allen Menschen alles neu verhandelt und besprochen werden. Ausschließlich Erfahrungswissen und ein „wir machen es so wie vergangenes Mal“ reichen natürlich nicht für so ein komplexes Fest. Durch die personellen Wechsel sei leider auch Wissen verloren gegangen, das habe die Sache erschwert.

+ Dieser große Moment steht unmittelbar bevor: Alle Schützen sind mit Eichenlaub freitagmorgens zum Vogelschießen im Bungern angetreten, der Hauptmann hält eine Ansprache an die versammelten Männer – das ist eine der vornehmsten Aufgaben von Klaus Hesse, jedes Jahr mit Herzblut, Heimatliebe, Stolz und Freude ausgeführt. © Archiv

Zum einen sind das die großen Verträge mit dem Zeltwirt, den Musikzügen und den Partybands, aber es gibt auch hunderte von Kleinigkeiten zu organisieren. Hesse zeigt auf die Stadtbücherei: „Nur ein Beispiel. Wer kümmert sich darum, dass am Freitag die Tür zur Toilette geöffnet ist, wer macht die Toiletten anschließend wieder sauber und wer sorgt für Getränke für die Kapellen?“

Überbordende Regeln

Doch auch das ließe sich alles regeln und finden – das Hauptproblem seien die überbordenden Richtlinien und Auflagen. Ein Sicherheitskonzept habe mal aus zwei Seiten bestanden, heute sind es 40. Alles sei bis ins Kleinste geregelt: „Wir müssen sogar nachweisen, dass die Wasserqualität aus den Hydranten in Ordnung ist.“ Der Regulierungswahn sei enorm, Hesse: „Wir als Organisatoren sind ja Amateure, wir pumpen ja auch noch unser eigenes Geld dort hinein.“ Eigentlich müsste die Organisation in die Hände einer Agentur gegeben werden, doch das sei wirklich nicht zu bezahlen und auch nicht Sinn der Sache. Hesse: „Wir verbringen wesentlich mehr Zeit mit der Erfüllung von Auflagen für Sicherheitskonzepte als für die Organisation der Schützensachen, die wir hier eigentlich machen wollen.“ Dennoch will er ausdrücklich all denen danken, die es von Behördenseite ermöglicht haben, das Fest 2023 wie gewünscht feiern zu können.

In den fünf Jahren sind auch den Schützen die Kosten weggelaufen. Nur von den 15 Euro Jahresbeitrag der derzeit 2100 Mitglieder kann das Fest nicht finanziert werden. Heimische Unternehmen spendeten generös, wie viel da zusammenkommt, will Hesse nicht sagen, nicht mal andeutungsweise.

Hoher Bierpreis

Der Bierpreis von 2,20 Euro pro Glas macht Hesse auch nicht gerade glücklich: „Das ist richtig viel Geld für ein Pils. Ich kann nur sagen, dass wir als FWG nicht bei den Verhandlungen zwischen dem Zeltwirt und der Brauerei dabei waren.“ Verstehen kann er den relativ teuren Preis aber schon. Der Zeltwirt müsse seine Thekenmannschaften vernünftig bezahlen, schließlich sind die Männer und Frauen vier Tage unterwegs, müssen in Altena untergebracht werden und haben wahnsinnig anstrengende Arbeitszeiten. Der Zeltwirt finanziert sich allein über den Bierumsatz.

Zweiter großer Kostenpunkt sind die Musiker: Erstens gibt es viel zu wenige, zweitens wollen alle gut bezahlt werden. Gerade die großen Orchester und die Tanzbands müssen durch die Gegend gefahren werden oder sie übernachten in Altena. Ein ganzer Bus mit Musikern kommt aus Essen. Deshalb ist auch der Festeintritt für Nicht-Mitglieder teurer geworden: Von vor fünf Jahren 25 Euro pro Abend ist der Eintritt auf 30 Euro pro Abend angehoben worden.

Die Verpflichtung von zwei großen Partybands plus DJ sei ein Angebot an die jungen Leute, das Fest attraktiv zu machen. Bis 21 Uhr werde an beiden Tagen konzertante Blasmusik gespielt, außerdem wird in den Spielpausen der Bands keine DJ-Musik gespielt, damit sich die Menschen unterhalten können – was ja wesentlicher Bestandteil des Schützenfestes ist.

Keine Diskriminierung von Frauen

Und die Frauen? Sie haben keine Möglichkeit, in die FWG einzutreten, können nicht auf den Vogel schießen und dürfen auch nicht im Vorstand tätig sein. Ist das 2023 überhaupt noch zeitgemäß, ist das nicht Diskriminierung, die sogar juristisch beklagt werden könnte? Hesse wiegt den Kopf, tut sich etwas schwer mit einer Antwort. „Die Friedrich-Wilhelms-Gesellschaft ist kein Frauen diskriminierender Verein“, stellt er fest. Beschwerden oder gar Klagen habe er nicht wahrgenommen. Die FWG sei eine Traditionsgesellschaft, entstanden aus einer männlichen Bürgerwehr. Ohne Frauen funktioniere das Fest nicht, auch da fördere die FWG der Satzung entsprechend die Gemeinschaft aller Männer und Frauen in der Stadt Altena. Erstmals in diesem Jahr habe es beim Adlerabend der Männer im anderen Saal des Lennesteins einen reinen Frauenabend gegeben mit mehr als 60 Teilnehmerinnen.