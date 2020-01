Fußgängerbrücke über die Lenne: Nun laufen die Arbeiten endlich wieder

Weiter geht's mit den Arbeiten an der Fußgängerbrücke.

Altena - Nun geht's weiter mit den Arbeiten an der Brücke. Mit einem Tag Verzögerung wird nun der Boden für die Fußgänger bereitet.

An der Fußgängerbrücke zum künftigen Lennepark wird wieder gearbeitet. Die Stahlbaufirma Rohlfing aus dem Kreis Minden-Lübbecke rückte mit einem Tag Verspätung am Dienstag an, um die Vorbereitungen zum Verlegen der Betonbohlen zu erledigen.

Die Bohlen bilden den Gehweg, auf dem die Passanten die Brücke überqueren werden. Dabei wurden in einem ersten Schritt Lager montiert, die später für eine solide Verbindung mit den Betonstützen sorgen sollen.

Die Lager müssen anschließend noch mit Beton vergossen werden. Drei Lieferungen mit Betonbohlen werden in dieser und in der nächsten Woche an der Baustelle erwartet.