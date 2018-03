Gehweg am Markaner bald wieder frei

Baustelle der neuen Fußgängerbrücke

+ © Ludwig In dieser Woche verlegen Murat Yürük und seine Kollegen noch die letzten Platten, dann ist der Gehweg wieder frei. © Ludwig

Altena - Gute Nachrichten für Altenaer Fußgänger: Der Gehweg an der Baustelle der neuen Fußgängerbrücke in Höhe Markaner wird bald wieder begehbar sein. Ein Tiefbauunternehmen bringt derzeit die Platten wieder an ihren Platz.