Fußgänger müssen auf die Fahrbahn

Von: Ina Hornemann

50 Meter weiter nach der erfolgten Überquerung der Straße stoßen Fußgänger auf dieses Hindernis. Ohne Ausweichen auf die Fahrbahn geht es kaum weiter. © Jörg Kempfer

Beschädigter Erker sorgt für eine unangenehme Engstelle in der Rahmede

Altena – „Katastrophal“ nennt Jörg Kempfer die Zustände für Fußgänger, Radfahrer, Eltern mit Kinderwagen und Rollstuhlnutzer im Bereich Steinerne Brücke in Richtung Edeka-Markt.

Wer von der Steinernen Brücke aus den Weg in Richtung Rahmede einschlagen möchte, wird wegen des Klincke-Neubaus aufgefordert, die Straßenseite zu wechseln. Das ist zwar generell möglich, aber „kein Vergnügen“, wie Kempfer zu Recht anmerkt. Allein deshalb, weil von der viel befahrenen Lüdenscheider Straße her viel Verkehr in Richtung Rahmede rollt. Dort können nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer immerhin eine Verkehrsinsel nutzen, um nicht die komplette Straße in Windeseile überqueren zu müssen.

Vor Beginn der Klincke-Baustelle werden Fußgänger aufgefordert, die Straßenseite zu wechseln. © Kempfer

Ist die Querung geschafft, bleibt 50 Meter weiter keine andere Wahl, als den Weg in Fahrtrichtung auf der Straße fortzusetzen, denn ein Barkendreieck nimmt dort nahezu den kompletten Platz des ohnehin schon schmalen Bürgersteigs in Anspruch. „Da sind nur 30 bis 50 Zentimeter, die als Gehsteig zur Verfügung stehen. Das kann ich gar nicht als Weg bezeichnen“, merkt Jörg Kempfer an. „Wer mit Kinderwagen oder als Rollstuhlfahrer unterwegs ist, ist hier verloren. Für Menschen mit Handicap ist der Weg zum Supermarkt schon vor der Sperrung des Bürgersteigs – wegen der Neubauten der Firma Klincke – eine Zumutung gewesen, nun eine Katastrophe“, ergänzt er.

Jene Barken stehen wahrhaftig ungeplant da: „Ein großes Fahrzeug ist gegen das Gebäude gefahren und hat den Erker beschädigt, weshalb der Bereich mit den Barken abgesperrt werden musste, berichtet Stefan Wille aus dem Ordnungsamt der Stadt Altena auf Nachfrage. Das Unternehmen Müller sei mit der Reparatur beauftragt. Bis dahin wird äußerste Vorsicht und Rücksichtnahme geboten sein, damit an dieser Stelle Fußgänger nicht zu Schaden kommen.