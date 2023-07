Fünf Jahre und einen Schauer lang gewartet

Von: Michael Koll, Ina Hornemann

„Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser?“, rufen die Passanten auf der einen Straßenseite. „3500 Meter“, antwortet eine Frau gegenüber und gibt die Anweisung an alle Fragesteller, sich „wie ein Springer“ über die Fahrbahn zu bewegen. Die erfüllen die Aufgabe mit gebeugten Oberkörper und gesenktem Haupt, damit sie nicht zu nass geregnet werden. Denn ein strenger Guss verschiebt den ersehnten Blick auf den großen Festumzug enorm.

Altena - Doch der Evingser an sich ist nicht aus Zucker, sondern macht das Beste aus der Situation und vertreibt sich mit diesem alten Kinderspiel die Wartezeit auf den Sonntagsumzug seins Schützenvereins, der in diesem Moment schon anderthalb Stunden überfällig ist. Ein paar Schaulustige haben die Segel zwar gestrichen, doch als die Polizei die Straße sperrt und in der Ferne Musik erklingt, macht sich wahrhaftig royale Stimmung im Dorf breit. Das kindliche Spiel wird eingestellt, jetzt regieren Jubel, Anstand und Würde, denn König Volker und Königin Bianca nehmen auf dem Bürgersteig Aufstellung, um später auf dem Schützenplatz eine prächtige Kutsche zu besteigen und dem Volk fröhlich zuzuwinken. Die Tapferen, die dem Regen getrotzt haben, spendieren Jubel. Den ernten auch Jungschützenkönig Jakob und Königin Greta, die in einer zweiten Kutsche nicht minder würdig das Volk grüßen.

Der Umzug wird längst nicht nur von Evingser Schützen gestaltet. Auch befreundete Gastvereine haben optisch gut aufgefahren und feine Anzüge, edle Roben, Fahnen, Orden und Ehrenabzeichen angelegt. Ein Hingucker ist natürlich das rot-weiß-blaue Stoffaufgebot der Freunde Stor-Elvdal. Die Fahren repräsentieren im Schützenumzug die norwegische Provinz Innlandet. Die Musiker unter den weit angereisten Gästen haben das gesamte Schützenfest über ein riesiges Repertoire an Musik zum Mitmarschieren, Mitsingen, Schunkeln und Ergriffensein mitgebracht. Auch den Deutschen Zapfenstreich beherrschen sie, wie am Freitag im Zelt zu hören war. Natürlich beteiligen sich die Norweger auch am großen Konzert aller am Fest beteiligten Musikvereine, das sich dem Umzug am Sonntag anschließt. In nahezu letzter Sekunde treffen alle trockenen Fußes im Zelt ein, wo am Wochenende so wunderbar auf 151 Jahre Schützenverein Evingsen angestoßen wurde. Das Schützenvolk und seine Gäste hatten nach unfreiwillig langer fünfjähriger Pause so viel nachzuholen. Als am Samstagabend die Partyband Amigos in den letzten Zugaben war, hatte das Team an den Zapfhähnen schon Feierabend gemacht. Zwischenzeitlich war es zu Staus an den Getränkerondells gekommen, weil gar nicht mehr genug frische Gläser da waren – auch an solchen Parametern und daran, dass es ein absolut friedliches Fest ohne Randale und Polizeieinsätze war, lässt sich der Erfolg einer Feier bemessen.

Vorstand, Regenten und Hofstaat blickten zeitweilig ungläubig vom Thron herab auf das Partyvolk, das sich allzugern anleiten ließ beim Rudern zu Achim Reichels „Aloha heja he“. Und dass sich ergriffen in den Armen lag, als Robbie Williams’ „Gänsehaut-Rausschmeißer“ „Angels“ den Festball ausklingen ließ. Die Gäste riefen nach immer mehr und zu gern hätten die Gastgeber ihnen noch viel mehr Wünsche erfüllt, doch am Sonntagmorgen mussten alle fit und frisch sein für den Zeltgottesdienst und eben jenen feierlichen Umzug, auf den sich so viele Evingser gefreut hatten. Ja, fünf Jahre und einen Regenschauer lang zu warten, hat sich gelohnt.