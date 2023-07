Fünf Fehlalarme per Sirene in einer Nacht

Von: Susanne Fischer-Bolz

Eine ganze Nacht voller Sirenenalarm – fünf Mal hatten Brandmeldeanlagen ausgelöst: Zwischen Mittwochabend (12. Juli) und Donnerstagmorgen (13. Juli) waren die Einsatzkräfte der Altenaer Feuerwehr im Dauereinsatz, rückten drei Mal zum Altenwohn- und Pflegeheim Ellen-Scheuner-Haus an der Kirchstraße und zwei Mal zum Burgaufzug aus.

Altena – „Im Ellen-Scheuner-Haus war es mutwillig, jemand von den Bewohnern hat auf den Kopf gedrückt“, sagt Alexander Grass, Leiter der Feuerwehr Altena, und ergänzt: „Jeder Fehlalarm könnte anderen Menschen das Leben kosten.“ Neben den Kräften der Feuerwache, die unmittelbar in den Einsatz fuhren, wurden auch die Einheiten im Löschzug I Stadtmitte der Freiwillige Feuerwehr mit alarmiert. Dass die Bürger in der Nacht durch den wiederholten Sirenenalarm aufgeschreckt wurden und sich sorgten, versteht sich von selbst.

Doch bald schon werden sie von den Einsätzen kaum noch etwas mitbekommen. Denn künftig werden die rund 6000 Sirenen in NRW – und somit auch die in Altena und Nachrodt – ausschließlich als Warnmedium für die Bevölkerung dienen und nicht mehr zur Alarmierung der Einsatzkräfte genutzt. Damit soll es keine Verwechslungen von Sirenensignalen mehr geben. Ab spätestens 1. Januar 2024 soll dies umgesetzt sein. Das Sirenensignal wird dann nur noch für Gefahren und Katastrophen eingesetzt – eine neue Gesetzeslage, die Alexander Grass mit gemischten Gefühlen betrachtet.

Feuerwehr-Chef bleibt skeptisch

„Man muss zwei Seiten der Medaille sehen. Wenn die Sirene dann ausgelöst wird, wird es jeder Bürger verstehen. Aber: Wenn der Melder der Feuerwehreinsatzkraft keinen Empfang hat, hat er durch den Sirenenalarm noch die Chance, noch etwas zu hören.“ Funklöcher seien tatsächlich keine Seltenheit. Es reiche manchmal schon, wenn man sich im Keller aufhielte. Doch die Veränderung sei eine Gesetzeslage und werde dann durchgeführt. Die Sirenen steuert die Leitstelle beim Märkischen Kreis an und wird das dann ab Januar nicht mehr tun.