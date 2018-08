Julian Palla löst Dietmar Vogt ab

+ © Hornemann Mit Komödien begeistert das Ensemble immer wieder. © Hornemann

Altena - Wechsel an der Spitze des Vereins „Theater auf Draht“. In diesen Tagen übernahm Julian Palla (26) das Amt des Vorsitzenden von Dietmar Vogt (65). Der hatte das freie Theater seit 14 Jahren geführt. „Es war alles in allem eine schöne Zeit. Und ich kann versprechen: Ich mache weiter mit, ziehe mich nicht zurück“, sagt der scheidende Chef von 25 Aktiven, die seit 20 Jahren der Stadt und ihren Bewohnern „Jahr für Jahr“ mit der Aufführung einer Komödie viel Freude bereitet haben.