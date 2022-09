Früher als geplant: Gastransport läuft wieder

Durch das Hochwasser im vergangenen Jahr war eine Gasleitung beschädigt worden. Open Grid musste diese auf 200 Metern erneuern. © Bender, Thomas

Die Flut vom Juli 2021 hat eine Gasleitung in der Graf-Adolf-Straße beschädigt. Knapp 200 Meter musste der Fernleitungsnetzbetreiber Open Grid erneuern und hat im Mai dieses Jahres mit den Arbeiten begonnen. Inzwischen konnten diese abgeschlossen werden – und das sogar schneller als zunächst geplant.

Zu Beginn der Arbeiten war Open Grid noch von einem Ende der Maßnahme Ende August ausgegangen. Wie Andreas Lehmann, Sprecher von Open Grid Europe, jetzt auf Nachfrage der Redaktion erklärt, sei die Gasleitung in der Graf-Adolf-Straße bereits im Juli fertiggestellt worden. „Es hat alles geklappt wie geplant“, berichtet er von keinen Problemen während des Baus. Und: „Der Gastransport läuft wieder.“



Umfangreiche Planungen für Arbeiten

Angefangen hatten die Arbeiten im Mai „Vorausgegangen waren umfangreiche Planungen, inklusive Materialbeschaffung, die durch die geografische Lage der Leitung bedingt sind“, erklärte Lehmann damals auf Nachfrage.

Die Flutkatastrophe am 14. Juli vergangenen Jahres richtete in Altena massive Schäden an, überschwemmte Straßen, zerstörte Häuser und Existenzen. Noch immer laufen die Aufräum- und Wiederaufbauarbeiten – und werden vermutlich noch Jahre andauern. Allein in diesem Jahr sehen die Planungen der Stadt Ausgaben für den Wiederaufbau im zweistelligen Millionenbereich vor.