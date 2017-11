Mit der Zeit gehen, neue Formen anbieten

+ © Wieschmann Die Frauen des Bastelkreises boten im Gemeindezentrum Mühlendorf neben selbstgemachten Geschenken auch noch Kaffee und Kuchen an. © Wieschmann

Altena - Auch wenn das Konzept nicht ganz aufgegangen ist und nur wenige externe Besucher dabei waren: der Tag des Friedhofs im Gemeindezentrum Mühlendorf stellte am Samstag trotz allem ein wichtiges, wenn auch schwieriges Thema in den Mittelpunkt. „Vieles, was den Tod angeht, ist unheimlich. Dennoch wollen wir einen ungezwungen Rahmen schaffen, in dem über die Bestattung gesprochen werden kann“, so Pfarrerin Merle Vokkert.