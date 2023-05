Frieden und Freiheit im Mittelpunkt: Europatag an Europaschule im MK

Von: Jona Wiechowski

Finja Kaiser, Luana Graf und Mia Hoppe hatten einen großen Belgien-Schriftzug entworfen, den sie später an eine Wand malten. © WIECHOWSKI

„Als Europaschule ist dieser Tag für uns wichtiger, als vielleicht für andere Schulen“, erklärte Schulleiter Dennis Knebel am Dienstag, als am Burgymnasium Altena (BGA) der Europatag mit vielen Projekten thematisiert wurde. Nicht alle Klassen blieben dafür an der Einrichtung; es standen auch einige Exkursionen an.

Altena – Zum Start in den Europatag hatte Knebel die Schülerinnen und Schüler der fünften und sechsten Klassen begrüßt. Dabei ging er darauf ein, was so besonders an diesem Tag ist, dass es um Frieden und Freiheit geht. Und darauf, dass man sich lange nicht habe vorstellen können, dass es eine kriegerische Auseinandersetzung – so wie jetzt ganz aktuell – mitten in Europa geben würde. „Die Schülerinnen und Schüler sind die nächste Generation, die Verantwortung übernehmen muss“, erklärte er im Gespräch mit der Redaktion – verbunden mit der Hoffnung, dass es europa-, aber auch weltweit wieder zu friedlicheren Zeiten komme.

In den unteren Jahrgängen beschäftigten sich die Schüler mit verschiedenen Ländern Europas. Finja Kaiser, Luana Graf und Mia Hoppe aus der 8b malten beispielsweise einen Belgien-Schriftzug an die Wand. Im Vorfeld hatten sie sich im Kunstunterricht mit Graffiti beschäftigt. Einen passenden Schriftzug warfen sie über einen sogenannten Overheadprojektor als Vorlage an die Wand und machten sich dann ans Werk. Unterstützt wurde sie dabei von Kunstlehrerin Lara Kremer.

Andere Klassen nutzen den 9. Mai für Ausflüge. Die siebten Klassen besuchten das Planetarium in Bochum und beschäftigten sich neben dem Thema „Vom Urknall zum Menschen“ auch mit dem europäischen Sternenhimmel. Aus den achten Klassen wurde an historischen Workshops auf Burg Altena und im Drahtmuseum zur Stadt- und Industriegeschichte Altenas teilgenommen. Die Einführungsphase war in Köln in mehreren Museen unterwegs.

Schülerinnen und Schüler der Q1 beschäftigten sich mit Berufsorientierung und schauten unter anderem auf Auslandspraktika. © Wiechowski, Jona

Die Q1 nutzte den Tag für die Berufsorientierung – unter dem Aspekt der Vielfalt schauten sie beispielsweise auf Auslandspraktika oder „Au Pair“-Angebote, erklärte Lehrerin Kira Erlenköter.

Mitgemacht am Europatag-Programm haben auch die 28 Schüler aus Ungarn, die noch bis Mittwoch in der Burgstadt zu Gast sind. Eine Woche lang hatten die um die 16 Jahre alten Jugendlichen aus dem in Budapest gelegenen Kosuth-Lajos-Gymnasium am Unterricht vor Ort teilgenommen und auch verschiedene Ausflüge unternommen. Unter anderem hatten sie sich die Burg Altena angeschaut.