Nach wie vor auf gutem Weg

+ © Krumm Dankeschön fürs Weitermachen: Dorothea Ossenberg Engels, Beisitzerin der Freunde der Burg Altena, überreichte dem Vorsitzenden Bernd Falz nach seiner Wiederwahl ein Präsent. Auch Landrat Gemke freut sich. © Krumm

Altena - Der Verein „Freunde der Burg Altena“ geht mit dem bewährten Kern des Vorstandsteams in die kommenden Geschäftsjahre. Einstimmig bestätigten die anwesenden Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung den 1. Vorsitzenden Bernd Falz, Schatzmeister Marc Kurtz und Schriftführerin Christine Kunzmann in ihren Ämtern. Weiterhin gesetzt ist Landrat Thomas Gemke als 2. Vorsitzender - so sieht es die Satzung vor.