„Lüsterweibchen“ in voller Pracht zurück

Altena - „Jetzt können sie sich wieder unterhalten“ scherzte Burgrestaurator Holger Lüders. Er hatte soeben ein „Lüsterweibchen“ an der Decke des Raumes „Leben im Luxus“ auf der Burg befestigt.

Nur ein Stück entfernt davon hängt nämlich ein orientalisch gestaltetes „Lüstermännchen“ – es ist aber wesentlich jünger als das Objekt aus dem Fundus des Burgmuseums, das am Freitag im Mittelpunkt stand. Die „Freunde der Burg“ hatten kosten- und zeitaufwendige Arbeiten zur Restaurierung und Konservierung des Leuchters in Auftrag gegeben, der jetzt wieder präsentiert werden konnte.

+ Restaurator Markus Döll, Stephan Sensen, Bernd Falz und Hans Ludwig Knau von den „Freunden der Burg“. © Keim

Aus diesem Anlass war auch Dipl.-Restaurator Marks Döll eingeladen worden, der das Lüsterweibchen in seiner Werkstatt in Eschwege unter seine Fittiche genommen hatte. Rund 120 Stunden hat er an dem Stück gearbeitet und berichteteüber diese Tätigkeit, die sich größtenteils „im Quadratmillimeterbereich“ abgespielt habe. „Wir haben rausgeholt, was möglich ist.“ Die Arbeiten sind in einer umfassenden Dokumentation zusammengefasst, von denen das Museum eine Ausfertigung erhielt, eine zweite ging an die „Freunde der Burg“.