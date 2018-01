Freiwilliges Soziales Jahr: Ganz viel lernen!

Altena - Für ein Freiwilliges Soziales Jahr Kultur oder Denkmalpflege beim Märkischen Kreis bewerben? Sina Petermann und Maya Persicke würden es wieder tun.

„Nach dem Abitur hatte ich noch keinen Plan, was ich mal werden möchte“, räumt Sina Petermann lachend rein. Die Zwanzigjährige aus dem Westerwald nutzt das Freiwillige Soziale Jahre (FSJ) in der Denkmalpflege bei Holger Lüders, dem Restaurator und Konservator in den Museen des Märkischen Kreises, um „mal was Praktisches zu machen“.

Auf eigenen Füßen stehen

Ganz nebenher lernt sie, auf eigenen Füßen zu stehen, und hat genug Zeit, ihre Interessen auszuloten und sich beruflich zu orientieren. Ähnlich wie ihr ging es auch Maya Persicke, nur dass die 19-jährige Abiturientin des Burggymnasiums Altena jetzt ein Heimspiel hat. „Ich wollte schon immer mal hinter die Kulissen der Burg Altena schauen“, sagt sie und freut sich, dass ihre Bewerbung für ein FSJ Kultur beim Märkischen Kreises erfolgreich war. Seit September 2017 unterstützt sie Museumspädagogin Bernadette Lange und den Fachdienst Kultur bei der Betreuung verschiedener Veranstaltungen.

Vielfältige Hilfen

Das Aufgabenspektrum ist vielfältig und reicht von der Buchung von Führungen und der Mitorganisation museumspädagogischer Workshops über die Mithilfe bei Veranstaltungen wie „Zeitsprung“, „Luise heizt ein“ an der Luisenhütte in Balve Wocklum, Mittelalterspektakel auf der Burg Altena sowie bei der Gestaltung der kommenden Themenausstellung „Rauf auf´s Rad! Von der Laufmaschine zum E-Bike“ im Deutschen Drahtmuseum in den Burgmuseen. Da die Freunde der Burg Altena die FSJ- Stelle zu 50 Prozent mitfinanzieren, fallen auch Tätigkeiten für den Verein an. Bernadette Lange freut sich über „den frischen Wind und die neuen Ideen“, die die jungen FSJ-lerinnen in die ehrwürdigen Gemäuer der Burg Altena bringen. „Durch sie erfahren wir, was die Generation der jungen Erwachsenen interessiert und wie wir sie gezielter ansprechen können“, macht Lange deutlich. So erhofft sie sich einige Hinweise zur Nutzung Sozialer Medien. Zu dem zwölfmonatigen FSJ Kultur gehören auch 25 Bildungstage, bei denen Maya Persicke Gleichgesinnte trifft und sich in verschiedenen Workshops ausprobieren kann. Welches Projekt Maya Persicke eigenverantwortlich betreuen wird, steht noch nicht fest.

Recherche

Mit der kulturhistorischen Recherche rund um den drehbaren Christbaumständer der Firma J.C. Eckhard (Stuttgart) aus dem 19. Jahrhundert mit Glockenspiel und Spieluhr, der im Dezember als Objekt des Monats in der Museumsausstellung gezeigt wurde (AK berichtete), hat Sina Petermann ihr erstes Projekt schon erfolgreich eingestielt. Für Restaurator Holger Lüders ist sie schon die 14. Freiwillige, die er betreut. Was ihn jedes Mal wundert sind die wenigen Bewerbungen direkt aus dem Märkischen Kreis. „Wir hatten schon Freiwillige aus München oder Berlin, hier in der Region scheint das Angebot wenig bekannt zu sein.“ Museumsstücke wiederherstellen, konservieren, aufpolieren und so zu inventarisieren und katalogisieren, dass man sie auch nach Jahrzehnten wiederfindet und historisch zuordnen kann – das ist Lüders Metier, das er gerne weitergibt. „Dabei sind die Stärken der einzelnen FSJ-ler sehr unterschiedlich:

Handwerklich begabt

Manche sind handwerklich sehr begabt, andere interessieren sich mehr für kunst- und kulturhistorische Hintergründe“, erklärt Lüders. Neben der fachlichen Anleitung vor Ort lernen die Teilnehmer am FSJ Denkmalpflege theoretische und praktische Grundlagen in sechs Seminarwochen. Für die pädagogische Begleitung ist der Verein Internationale Jugendgemeinschaftsdienste in Bonn zuständig. Wer im September 2018 ein Freiwilliges Soziales Jahr im Bereich Kultur oder Denkmalpflege beginnen möchte, sollte aufgrund der Nachfrage schnell aktiv werden.

Bewerbungsfrist läuft

Bis zum 31. März 2018 können sich engagierte junge Menschen zwischen 16 und 26 Jahren auf den jeweiligen Bewerbungsportalen für einen Freiwilligendienst in den Bereichen Kultur (www.fsjkultur-nrw.de) oder Denkmalpflege (www.ijgd.de/dienste-in-deutschland/fsj-denkmalpflege/bewerbung-kontakt.html) bewerben.