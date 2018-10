Marimba-Abend im Lennestein in Altena: Percussion vom Allerfeinsten

+ © Lehmann Am Freitag sind „Die Weberknechte“ in Altena zu Gast und präsentieren feinste Marimba-Musik. © Lehmann

Altena - Zarte Töne, rasantes Spiel und rhythmische Brillanz verspricht die Marimba- Nacht am Freitag, 26. Oktober, ab 19 Uhr in den Veranstaltungsräumen des Hauses Lennestein in Altena. Auf höchstem Niveau spielen die „Weberknechte“ – das Percussion-Ensemble der Kreismusikschule „Gebrüder Graun“ aus dem Partnerkreis Elbe-Elster.