Museen der Burg Altena: Freier Eintritt soll mehr Besucher anlocken

Von: Markus Wilczek

Teilen

Die Burg Altena sollen Interessierte bald kostenfrei besuchen können. Das zumindest schlägt der Fachdienst Kultur des Kreises vor. © Archiv

Muss für den Besuch in den Museen des Märkischen Kreises (Museen der Burg Altena und Deutsches Drahtmuseum sowie Luisenhütte in Balve-Wocklum) bald dauerhaft kein Eintritt mehr gezahlt werden? Entscheiden muss dies die Politik.

Altena – Mit diesem Vorschlag des Fachdienstes Kultur und Tourismus des Märkischen Kreises beschäftigt sich der Kreiskulturausschuss in seiner nächsten Sitzung, die am Dienstag, 29. August, ab 17 Uhr im Lüdenscheider Kreishaus (Zimmer 136) stattfindet.

Der Fachdienst erklärt diesen Vorstoß in der Beschlussvorlage für den Ausschuss mit den „speziellen Herausforderungen im Märkischen Kreis“. Neben hohen Energiekosten und einer starken Inflation hätten die Menschen in der Region auch noch mit dem Fachkräftemangel, den Folgen der A45-Sperrung, instabilen Bahnverbindungen und Teilsperrungen, aber auch der Borkenkäferkalamität sowie den Nachwirkungen der Corona-Pandemie und der Hochwasserkatastrophe 2021 zu kämpfen. Somit stellten sich schon jetzt viele Familien die Frage, was sie sich bei der Freizeitgestaltung noch leisten könnten und wollten.

Kreis möchte Wettbewerb statt Kooperation verhindern

„Dies bedeutet, verstärkter Wettbewerb statt Kooperation der Kultur- und Freizeiteinrichtungen im Märkischen Kreis. Dies würde die jahrelange erfolgreiche kulturtouristische Netzwerkarbeit im Märkischen Kreis konterkarieren“, heißt es in der Beschlussvorlage. Dem möchte der Fachdienst mit freiem Eintritt in den Kreis-Museen entgegentreten.

„Kostenloser Eintritt in den Museen des Märkischen Kreises wäre ein zwar kleiner, aber wirkungsvoller Baustein gelebter Teilhabepolitik mit dem Ziel, eine kulturelle Abgrenzung der Bevölkerungsschichten zu verhindern, denen in demselben Umfang ein Recht auf Teilhabe zusteht, die sich einen Besuch ansonsten aber nicht leisten könnten“, heißt es weiter.

Deutlicher Anstieg der Beeucherzahl?

Der Fachdienst verweist in seinem Antrag auch auf die überregionale Konkurrenz. Immer mehr Museen planten ihre Dauerausstellungen und kleineren Wechselausstellungen von Eintrittsgeldern zu befreien oder hätten dies bereits getan. In Fällen, wo dies bereits erfolgt ist, seien die Besucherzahlen häufig stark angestiegen. Als ein Beispiel wird das Museum Folkwang in Essen angeführt, wo Dauer- und kleinere Wechselausstellungen seit 2015 kostenfrei besucht werden können. Seitdem habe sich das jährliche Besuchsaufkommen von 37 000 auf 117 000 im Jahr 2019 – dem Jahr vor der Pandemie – mehr als verdreifacht.

Bei freiem Eintritt prognostiziert der Fachdienst Kultur- und Tourismus speziell für die Museen der Burg Altena ein deutliches Besucherplus. Hierzu heißt es in der Beschlussvorlage: „Angesichts der andernorts gemachten Erfahrungen und der spezifischen Potenziale vor allem der Museen Burg Altena erscheint nach vorsichtigen Schätzungen eine mittelfristige Steigerung der Besuchszahlen durch freien Eintritt und flankierende werbende Maßnahmen um 20 bis 30 Prozent als realistisch.“

Zusätzliche Wertschöpfung von 246.000 Euro möglich?

Höhere Besuchszahlen führten auch zu einer Steigerung der Wertschöpfung in der Region. Bei einer durchschnittlichen Wertschöpfung von 12,30 Euro, die pro Kopf und je Tagesreise in der Region verbleiben, wie das Umweltbundesamt 2020 errechnete, würde das sicherlich auch die Einzelhändler und Gastronomen in der Burgstadt freuen. Denn bei rund 100 000 Besuchern, die der Fachdienst bereits für 2023 in den Museen der Burg Altena erwartet, und einer prognostizierten Steigerung der Besucherzahlen um 20 Prozent, entspräche dies einer zusätzlichen Wertschöpfung in Höhe von 246 000 Euro. Weiterhin errechnet der Fachdienst, dass von dieser Summe 172 000 Euro von außerhalb des Kreisgebietes kämen, da nur rund 30 Prozent der Burgmuseen-Besucher aus dem Märkischen Kreis stammten.

„Untersuchungen zum freien Eintritt in Museen zeigen, dass Besucher ihre auf diese Weise geschonten finanziellen Ressourcen zum Teil auch für andere Angebote der Museen einsetzen“, hofft der Fachdienst Kultur und Tourismus zudem auf steigende Einnahmen beispielsweise in den Museumsshops. An Eintrittsentgelten nahm der Märkische Kreis mit seinen Museen 2019 und damit im letzten Jahr vor der Corona-Pandemie 157 760 Euro ein, 2020 waren es 118 896 Euro, 2021 lediglich 59 221 Euro und im vergangenen Jahr mit nachlassenden Pandemierestriktionen bereits wieder 133 675 Euro.

Personalkosten könnten eingespart werden

Diese Einnahmen würden bei freiem Eintritt zwar ersatzlos wegfallen, allerdings könnte der Kreis allein Personalkosten in mittlerer fünfstelliger Höhe einsparen.

Kassensystem macht immer wieder Probleme Mit dem freien Eintritt in die Museen der Burg Altena hofft der Märkische Kreis ein sehr spezielles Problem der Burg zu lösen. Denn die Digitalisierung in den Burgmauern stellt den Kreis vor viele Probleme. Nach Eröffnung des Burgaufzugs 2014 wurden die Kassensysteme der Stadt Altena und des Märkischen Kreises gleichgeschaltet, um dem Gast wechselseitig die kostenpflichtigen Leistungen anbieten zu können, insbesondere die Fahrten im Burgaufzug und den Museumseintritt, auch als preisreduzierte Kombikarten. In der Beschlussvorlage für den Ausschuss heißt es nun, dass das System – eigentlich für Hallenbäder konzipiert – nach wie vor nicht störungsfrei laufe und immer wieder Probleme mache. Bei freiem Eintritt könne unmittelbar eine Stelle im Aufsichtsdienst auf der Burg wegfallen und damit jährlich rund 63 000 Euro eingespart werden.