Freier Eintritt auf Burg Altena? Der Kulturausschuss hat entschieden

Der Kulturausschuss des Märkischen Kreises hat in seiner Sitzung am Dienstag keine Entscheidung darüber getroffen, ob der Eintritt in die Museen des Kreises ab dem 1. Januar wegfällt. Einstimmig entschieden die Ausschussmitglieder, das Thema in die Haushaltsplanberatungen aufzunehmen.

Altena – Die Kreisverwaltung hatte vorgeschlagen, den Eintritt für die Museen Burg Altena, das Deutsche Drahtmuseum sowie die Luisenhütte in Balve-Wocklum im kommenden Jahr abzuschaffen, um so die Attraktivität der Einrichtungen zu erhöhen. Für die Burg Altena sei dann ein Anstieg der Besucherzahl um bis zu 30 Prozent zu erwarten.

Die Mitglieder des Kulturausschusses sprachen parteiübergreifend von einer „charmanten Idee“. Der finanzielle Ausfall durch den Wegfall der Eintrittsgelder würde sich in Grenzen halten. So verzeichneten die Kreismuseen im vergangenen Jahr Einnahmen von knapp 135 000 Euro. Sollte der Kreistag im Dezember dem freien Eintritt in die Museen zustimmen, könnte zudem unmittelbar eine Stelle im Aufsichtsdienst auf Burg Altena und damit circa 63 000 Euro jährlich eingespart werden.

Ein weiterer Grund für den freien Eintritt sei die „gelebte, kulturelle Teilhabe für alle“, wie Kreisdirektorin Barbara Dienstel-Kümper im Ausschuss betonte: Zukünftig sollen Familien aller sozialen Schichten in die Museen gelockt werden, unabhängig von hohen Energiepreisen, der Inflation sowie den Auswirkungen der Sperrung der A45-Talbrücke Rahmede.

Im Ausschuss wurde auch eine erste Bilanz der „Anno Tuck“-Veranstaltungstage gezogen, die der Märkische Kreis gemeinsam mit dem Altenaer Stadtmarketing vom 4. bis 13. August als Zeitreise in die 1950er-Jahre erstmals in der Burgstadt auf die Beine gestellt hatte. Dienstel-Kümper und Detlef Krüger, Fachdienstleiter Kultur und Tourismus, nannten Zahlen.

Am ersten Wochenende seien – trotz des schlechten Wetters – insgesamt 3064 Besucher allein zur Burg Altena gekommen, darüber hinaus noch 525 Interessierte zum Deutschen Drahtmuseum. „Das sind Zahlen, die sich bei einem neuen Event sehenlassen können“, fand Dienstel-Kümper. Am zweiten Wochenende waren etwa 4477 Menschen in der Stadt Altena unterwegs. „Die Musik war fantastisch, die kleinen Aktionen in der Stadt extrem gut besucht. Die Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing hat hervorragend geklappt – alles Hand in Hand“, berichtete Fachdienstleiter Detlef Krüger. „Wir freuen uns auf die weiteren Gespräche mit dem Stadtmarketing und auf die Fortsetzung.“