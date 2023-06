Kaputte Stützmauer „an sich fertig“: B236-Sperrung bleibt weiter bestehen

Von: Jona Wiechowski

Bis der Rückbau der Baustelle an der B236 abgeschlossen ist, wird es voraussichtlich noch bis Ende nächster Woche dauern. Die zur Sicherung aufgestellten Beton-Legosteine müssen noch abgebaut werden. © WIECHOWSKI

Seit Freitag, 19. Mai, läuft der Verkehr bereits einspurig über die Lüdenscheider Straße (B236). Ausschlaggebend dafür waren Schäden, die Straßen.NRW in einer Stützmauer ein paar Meter hinter dem ehemaligen Gelände der Firma Duschking entdeckt hatte. Die Mauer ist inzwischen wieder ganz, die Sperrung steht allerdings immer noch.

Straßen.NRW-Pressesprecher Andreas Berg berichtet auf Nachfrage der Redaktion, dass die „Mauer an sich“ inzwischen fertiggestellt sei. Allerdings: „Zurzeit laufen noch die Arbeiten zur Verfüllung hinter der Stützwand.“

Diese Arbeiten sowie der Rückbau der Sicherungsmaßnahmen würden voraussichtlich bis zum Ende der 27. Kalenderwoche abgeschlossen werden, sprich bis Ende nächster Woche. Damit der Verkehr sicher um die Baustelle herumgeleitet werden kann, wurden neben Baken und den Ampeln große Beton-Lego-Steine unmittelbar vor der Stützmauer aufgebaut.

Die Stützmauer an sich konnte inzwischen wieder repariert werden. Noch muss allerdings der Bereich dahinter wieder verfüllt werden, heißt es von Straßen.NRW. © Wiechowski, Jona

Die neue Baustelle an der Lüdenscheider Straße ist nicht die einzige auf der B236 in Altena: Nicht weit entfernt läuft der Verkehr schon seit vielen Monaten einspurig. Zwischen der Werdohler Straße (B236) und dem Obergraben des Wasserkraftwerks Schwarzenstein wird bekanntlich die Stützmauer nach dem verheerenden Hochwasser 2021 neu errichtet. Die Arbeiten dauern an, werden vor 2024 aber aller Voraussicht nach nicht abgeschlossen sein.

Inzwischen hat sich die Verkehrssituation durch Altena immerhin dahingehend verbessert, dass die gut zweiwöchige Sperrung der Lenneuferstraße im Bereich Parkplatz Langer Kamp in Zusammenhang mit Auf- und Abbau des Schützenfestzeltes um Anfang Juni herum vorüber ist. Zu der Zeit hatte es stellenweise massive Staus auf der Lüdenscheider Straße gegeben, weil dieser einspurige Weg der einzige durch die Burgstadt war.