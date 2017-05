Der Freibad-Spaß geht los

+ © Mester Die Startblöcke am großen Freibad-Becken werden ausgiebig genutzt. Dabei stellt sich den jungen Badegästen vor allem eine Frage: „Wer schafft die mächtigste ,Arschbombe‘?“ Dieser Versuch scheint zumindest schonmal gut geklappt zu haben. © Mester

Altena - „Warum sollten wir woanders hin, wenn es hier so schön ist?“ Familie Appelhans gehört zu den vielen Altenaern, die das Dahler Freibad in den Sommermonaten oft und gerne nutzen. Zur Eröffnung am Wochenende blieb der Ansturm allerdings noch aus.