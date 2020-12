Frau aus dem MK kommt nach Unfall schwer verletzt ins Krankenhaus - Weitere Person verletzt

Eine Frau aus Altena verletzte sich bei einem Unfall schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Eine 41-jährige Frau aus Altena verletzt sich bei einem Verkehrsunfall schwer. Zunächst wird sie ambulant behandelt, doch die Verletzungen sind heftiger als zunächst erwartet.

Altena - Am Mittwochnachmittag ist es in Altena zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 33-jährige Frau aus Altena befuhr die Westiger Straße in Fahrtrichtung Ihmerter Straße.

In Höhe des Kreuzungsbereichs Westiger Straße/ Dahler Straße wurde ihr laut Angaben der Polizei Altena von einer nach links abbiegenden 41-jährigen Altenaerin die Vorfahrt genommen.

Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, woraufhin sich die 41-jährige Unfallverursacherin aus Altena schwer verletzte. Sie wurde zunächst nur ambulant behandelt, musste allerdings wegen „multipler Prellungen“ in ein Krankenhaus gebracht werden, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage mitteilte.

Die 33-jährige Frau aus Altena verletzte sich bei dem Unfall nur leicht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 13.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren in der Folge nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden.

