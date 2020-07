Frau bestohlen: Dieb wirft Geldbörse einfach auf die Straße

Auf offener Straße hat ein Dieb eine Frau in Altena beklaut.

Altena - Wie frech: Erst beklaute ein Dieb eine Frau auf offener Straße, dann wirft er das Portmonnaie einfach weg - leer.

Eine 55-jährige Frau ist am Donnerstag (30. Juli) gegen 12 Uhr in der Kirchstraße in Altena bestohlen.

Sie war zuletzt in einem Buchladen gewesen, sagt die Polizei. Dann stellte sie auf der Kirchstraße fest, dass ihre Handtasche offen steht und die Geldbörse weg ist. Darin befanden sich Bargeld, Papiere und eine Bankkarte.

Dieb wirft Geldbörse auf Straße

Die Frau ging postwendend zur Polizeiwache. Gegen 13 Uhr meldete sie sich erneut bei der Polizei: Sie habe die Geldbörse in der Fußgängerzone wiedergefunden - allerdings ohne Geld.

