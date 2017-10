Frau aus Altena (32) verursacht schweren Unfall in Fröndenberg

Fröndenberg/Altena - Eine 32-jährige Frau aus Altena hat am Sonntagmittag in Fröndenberg im Kreis Unna einen schweren Unfall verursacht, weil sie nach ersten Erkenntnissen der Polizei offenbar ein Stoppschild missachtete.

Wie die Kreispolizeibehörde Unna am Sonntagabend mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 13 Uhr an der Kreuzung Haarweg/Eulenstraße in Fröndenberg-Frömern.

Eine 45-jährige Fröndenbergerin sei zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Ford die Eulenstraße in Fahrtrichtung Norden gefahren. "An der Kreuzung Eulenstraße/Haarweg wollte sie geradeaus auf die Von-Steinen-Straße fahren.

Zur gleichen Zeit befuhr eine 32-jährige aus Altena mit ihrem Audi den Haarweg in Fahrtrichtung Westen. Obwohl an der Kreuzung Haarweg/Eulenstraße der Haarweg durch ein Stop-Zeichen der Eulenstraße untergeordnet ist, fährt sie in den Kreuzungsbereich ein. Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge", heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Dadurch seien die 32-jährige und ihre 20-jährige Beifahrerin aus Altena schwer verletzt worden. Der ebenfalls im Auto sitzende 20-jährige Beifahrer aus Altena sowie die 45-Jährige aus Fröndenberg und deren siebenjähriger Sohn seien leicht verletzt worden.

"Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von ca. 38.000 Euro. Die Kreuzung war für ca. zwei Stunden teilweise gesperrt", so die Polizei.