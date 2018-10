Vier neue Kompanieführer im FWG-Vorstand

Altena - Es war eine historische Generalversammlung für die Friedrich-Wilhelms-Gesellschaft: Vier neue Kompanieführer und ein neuer Adjutant - das hatte es in einem Rutsch noch nicht gegeben in der langjährigen Geschichte des Altenaer Schützenwesens. Die anwesenden Gäste im Festsaal der Burg Altena kamen aus dem Applaudieren gar nicht mehr heraus. Der Abschied der alten Garde war erfüllt von Zeichen höchsten Respekts.

Und dann ging auch noch der Adjutant: Frank Nielsen hatte das verantwortungsvolle Amt seit 2006 bekleidet und war seither für sämtliche Verträge zuständig, die die Gesellschaft für ihre Arbeit abschließen muss: „Wie viele es waren, können wir nicht zählen“, erklärte Hauptmann Klaus Hesse in seiner Laudatio. „Aber durch Deine Arbeit warst Du ein Baumeister unseres Erfolgs. Dir hatten wir Radspitz zu verdanken und die Zeltumbauten. Du hast das Schützenfest für junge Leute attraktiv gemacht und somit unsere Zukunft erschaffen!“ Frank Nielsens Nachfolger im Amt ist mit den Geschäften bestens vertraut: Es ist sein Bruder Jörg, der einstimmig in der Generalversammlung gewählt wurde. Nach der Sitzung war von der alten Kompanieführer-Riege nur noch Michael Hegemann (Rahmede) übrig. Jochem Kranz (Freiheit) war der erste langjährige Funktionär, den Klaus Hesse und Ulrich Wirthsmann verabschiedeten. „Jochen, Du warst unser bester Handwerker!“ lobte Klaus Hesse in Anbetracht der zahlreichen Bauten, die der Dachdecker für die Gesellschaft übernommen hatte. Kranz gab sein Abzeichen an Alexander Grass weiter. Dieter Steinmann war von allen Ausscheidenden der dienstälteste: 21 Jahre hatte er die kleinste Kompanie, die Nette, vorbildlich angeführt. „Und auch aus schwerem Fahrwasser wieder herausgeholt!“ betonte Klaus Hesse. Steinmann hatte für eine Verjüngung gesorgt und sein Nachfolger Martin Schröder hatte als junger Schützenkönig auch viel dazu beigetragen. Beide waren in den vergangenen Jahren zu einem guten Team verschmolzen. Das galt auch für Bernd Vogel und seinen Nachfolger Tim Grabowski im Mühlendorf. Vogel war 2006 an die Spitze der Kompanie gestellt worden und musste miterleben, wie jedes Kränzebinderlokal im Stadtteil verloren ging. „Ihr habt aber etwas Großartiges geschaffen, indem ihr das Thomas Morus Haus aktiviert habt. Und, Bernd, mit Dir konnte das alles auch gelingen. Deine gute Laune und Deine zupackende Art sind ansteckend!“ richtete Hesse das Wort an ihn.