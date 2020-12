Machen Sie mit: Wir suchen die schönsten Weihnachtsbäume im Lenne- und Hönnetal!

Wir suchen die schönsten Weihnachtsbäume im Lenne- und Hönnetal: Machen Sie mit und senden Sie uns ein Foto Ihres geschmückten Baumes!

Was die Dekoration des Weihnachtsbaums angeht, sind die Geschmäcker verschieden: Große oder kleine Lichter, blinkend, bunt oder weiß, echte Kerzen, Kugeln in allen erdenklichen Farben, Lametta, Strohsterne, Zuckerstangen, Motivkugeln, ein Engel auf der Spitze – die Bandbreite an Accessoires ist groß.

Leseraktion: Fotos schicken bis 22. Dezember

So stehen in den Wohnzimmern sehr unterschiedlich dekorierte Bäume, aber jedes Exemplar ist doch auf seine Weise schön. Und genau diese Exemplare suchen wir: Schicken Sie uns ein Foto ihres Christbaums bis einschließlich 22. Dezember per E-Mail an die Adresse sv@mzv.net.

Nennen Sie in der E-Mail auch Ihren Namen und den Wohnort. Eine Auswahl der schönsten Fotos veröffentlichen wir anschließend in einer der folgenden Ausgaben sowie alle geschmückten Christbäume als Fotostrecke im Internet auf www.come-on.de.