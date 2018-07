Das Vogelschießen in Evingsen läuft - die Insignien sind gefallen

[Update, 17.08 Uhr] Altena - Die Stimmung ist prächtig in Evingsen. Das Vogelschießen beim Schützenverein auf dem Schützenplatz läuft. Wer folgt Manfred Herbert als neuer Regent? Die Infos hier.

17.17 Uhr: Nach der Proklamation gegen 20 Uhr im Zelt ist übrigens auch der Große Zapfenstreich angesagt.

17.08 Uhr: Der Adler ist vorbereitet für das Königschießen!

16.52 Uhr: Sven Herberg (2. Zug) hat sich den Apfel mti dem 593. Schuss gesichert. Damit sind die Insignien durch. In Evingsen wird nicht auf Flügel geschossen.

16.13 Uhr: Paul Vieler (3. Zug) hat das Zepter mit dem 381. Schuss geholt! Es fiel mit dem 381. Schuss.

15.35 Uhr: Die Krone ist unten! Maurice Jost aus dem 3. Zug hat sie sich mit dem 168. Schuss geholt!

15.24 Uhr: Vogelbauer Gerd Steuber freut sich. Sein Schützenaar hält. "Der ist gut für mehr als 2000 Schüsse", hat er im Vorfeld pronostiziert. Und so kratzen die Evinger Schützen bisher nur ein wenig an der Farbe des stolzen Wappentieres.

15.19 Uhr: Auf dem Festplatz kommen besonders die Kinder beim Karussellfahren auf ihre Kosten.

15.03 Uhr: Das Wetter passt, das Zelt ist gut besucht und die Musik spielt auf. Zu den Klängen der Freunde aus Norwegen (Stor-Elvdal-Musikklag) und heimischer Spielsmannszüge gehen die Schützen zugweise unter die Stange. Bereits seit 11 Uhr sind die Schützen auf den Beinen. Denn da trafen sich die einzelnen Züge an ihren Standorten-

+ Maurice MJost holt sich mit dem 168. Schuss um 15.35 Uhr die Krone. © Hornemann

Nach einem Marsch durchs Dorf gab es bereits um 13 Uhr ein viel beklatschtes Platzkonzert im Dorfkern. Jetzt halten alle auf die Insignieren. Übrigens: Auch die Musiker vom Musikverein Versetal geben alles. Sie halten die Besucher der Vogelstange in Tanzlaune.

15.35 Uhr: Alle Insignien sind gefallen - jetzt wird es ernst:

Maurice Jost holt sich mit dem 168. Schuss um 15.35 Uhr die Krone. Er kommt aus dem dritten Zug. Seine Kumpels lassen den jungen Mann hochleben. Die erste Runde geht auf den jungen Mann, der sein Glück kaum fassen kann. Endlich ein Schießorden für die dritte - freut sich ein Kamerad.

+ Paul Vieler, ebenfalls aus dem 3. Zug, sichert sich um 16.14 Uhr mit dem 381. Schuss die Krone. © Bonnekoh

Sie schießen und schießen. Landtagsabgeordneter Thorsten Schick, stellvertretender CDU-Fraktionschef im Landtag zu Düsseldorf: "Das ist hier richtig spannend. Schön, dass die Schützen so ein herrliches Wetter haben." Er kündigt an, "an einem der Festzüge teilzunehmen" oder der Sitzung des Femegerichtes am morgigen Samstag beizuwohnen. "ich habe gehört, das ist ein Geheimtipp. Ich denke schon, so etwas muss man mal erlebt haben."

+ Sven Herberg holt sich den Apfel mit dem 593.Schuss. Er ist Mitglied im 2. Zug. Die Insignie fiel um 16.52 Uhr. © Thomas Mosch

Und während sich alle sich schon auf den Abend freuen, zeigt um 16.52 Uhr Sven Herberg was in ihm steckt. Das Mitglied des zweiten Zuges trägt sich als Apfel-Insignien-Schütze ein. Immerhin 593. Schuss sind bis dahin schon gefallen. Jetzt wird es ernst. Obwohl man dem Adler kaum etwas ansieht. Aber bis 20 Uhr, wenn Andre Schneider als Vorsitzender das Fest an den Hauptmann übergeben und gemeinsam das neue Königspaar proklamieren will, ist ja noch so viel Zeit....

