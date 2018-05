Dem VfB gehen die Mitwirkenden aus

+ © Hornemann Alle Vorstandsmitglieder machen weiter: Kerstin Arendt, Dietmar Kriebel, Rainer und Nadine Kremin (v.l.) bleiben dem VfB-Förderverein treu. © Hornemann

Altena - Vereinsarbeit wird mangels freiwilliger Mitwirkender zunehmend schwierig. Das zeigte sich am Sonntag bei der Jahreshauptversammlung des Fördervereins VfB Altena. Rainer Kremin wollte aufgrund seines neuen Postens in der Jugendabteilung nicht mehr als erster Vorsitzender kandidieren. Ein Ersatz war allerdings weit und breit nicht in Sicht.