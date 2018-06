Schule wird umgebaut

Der Märkische Kreis lässt die ehemalige Hauptschule in der Rahmede umbauen. Zum Schuljahresbeginn sollen dort 260 Förderschüler einziehen.

Es dröhnt der Abbruchhammer in den Räumen neben der Turnhalle der ehemaligen Hauptschule Rahmede am Nüggelnstück: Die Umkleideräume werden komplett umgebaut – und das ist bei Weitem nicht das einzige, was passieren muss, bevor mit Beginn des neuen Schuljahres ein Teil der Mosaikschule dort einzieht.

Rückblick: Der Kreis hat ein klares Bekenntnis pro Förderschule abgegeben und sich gemeinsam mit den Kommunen daran gemacht, diese Schulform neu zu ordnen. Für die Förderschüler aus dem Südkreis und von der Lenneschiene ist die Mosaikschule zuständig, die zukünftig Standorte in Lüdenscheid, Meinerzhagen und Altena haben wird. Bisher war die Förderschule am Drescheider Berg untergebracht, dort reicht allerdings der Platz nicht mehr aus. In Altena werden nämlich zukünftig Schüler aus Lüdenscheid, Werdohl, Nachrodt, Neuenrade, Schalksmühle und Altena mit den Förderschwerpunkten „Lernen“ und „Sprache“ betreut – und das sind etwa 260 Jungen und Mädchen.

Deshalb griff der Kreis zu, als die Stadt die ehemalige Hauptschule Rahmede anbot. Er mietete den Komplex und begann mit den Planungen für den Umbau, der natürlich in enger Abstimmung mit Schulleiterin Anna Christoforidis und ihrem Team erfolge, wie die projektleitende Architektin Christiane Zapp vom MK-Gebäudemanagement und dessen Leiter Manfred Fischer betonen.

Der Kern des Schulgebäudes stammt aus dem Jahr 1961, 13 Jahre später erfolgte ein Anbau. Da ist also einiges in die Jahre gekommen. 1,4 Mio. Euro nimmt der Kreis deshalb in die Hand, um die Schule auf den neuesten Stand zu bringen. Das klingt nach viel, trotzdem guckt der Bauherr aufs Geld. So werden die vorhandenen Tafeln weitergenutzt, das Mobiliar kommt zumindest zum Teil aus dem aufgegebenen Berufskolleg an der Bismacksstraße und aus der Förderschule am Drescheider Berg. Die vorhandene Schulküche bleibt, den erforderlichen rutschfesten Bodenbelag lässt der Kreis um die Schrankzeilen herum verlegen.

Trotzdem muss vieles erneuert werden – auch deshalb, weil für die neue Schule auch eine neue Baugenehmigung und damit verbunden ein neues Brandschutzkonzept her muss. Oberlichter der Klassenzimmer zu den Fluren, die es bisher gegeben hat, sind beispielsweise nicht mehr zulässig und müssen zugemauert werden. Die Mensa wird so umgebaut, dass Spül- und Zubereitungsbereich getrennt sind – das verlangen die gängigen Hygienevorschriften. Unzählige Meter neuer Datenleitungen machen die Schule fit für das digitale Zeitalter. Dazu gehört nicht nur schnelles Internet für die Schüler, sondern auch ein streng abgeschottetes Intranet. Datenschutz spiele gerade für Förderschulen eine große Rolle, weil dort ja auch mit Arztberichten und anderen streng vertraulichen Dokumenten gearbeitet werde, erklärt Michael Wärtsch, Fachdienstleiter Schulverwaltung beim Märkischen Kreis.

Alles in allem ein anspruchsvolles Programm, zumal ja auch noch Schönheitsreparaturen anstehen (die Schulleitung hat sich ein Farbkonzept ausgedacht) und der Tatsache Rechnung getragen werden muss, dass demnächst auch Primarschüler (also Sechs- bis Zehnjährige) die Schule besuchen werden. Für sie müssen beispielsweise noch Spielgeräte für den Pausenhof besorgt werden.

Noch liegen die Arbeiten im Zeitplan. Architektin Zapp erinnert aber auch daran, dass bei Arbeiten in so alten Gebäuden auch unvorhergesehene Probleme auftauchen können. Für den Fall, dass die Arbeiten nicht bis Ende August abgeschlossen sind, hat der Kreis einen „Plan B“. Er wird dann die Schule am Drescheider Berg solange weiternutzen, bis alles fertig ist.