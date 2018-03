Neue Klänge, neue Stimmen

+ Nico Koslowski wurde von einem neuen Mitwirkenden an der Gitarre begleitet: Jannik Tuleja.

Altena - Es war ein Novum, Ulrich Frenschkowski mal als Sänger zu erleben beim Förderkonzert „Altenaer Ursprünge“. Ausgesucht hatte sich der als Pianist bekannte Musiker die traurige Schubert-Ballade „Der Leiermann“, dessen Teller immer leer bleibt. Das war in der Burg Holtzbrinck zum Glück nicht so: Der Geigenkasten, der am Ende durch die Reihen ging, wurde voll zugunsten junger Musikschul-Talente.