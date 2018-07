Flüchtlinge: Zwei Praktiker tauschen sich aus

Sächsische Staatsministerin Petra Köpping besucht die Burgstadt

+ © Bender Den Peter-Prange-Buchbestseller: „Unsere wunderbaren Jahre“ schenkte Bürgermeister Dr. Andreas Hollstein der sächsischen Staatsministerin für Gleichstellung und Integration, Petra Köpping. Sie besuchte gestern die Stadt Altena. © Bender

Altena - „Sie haben so wunderbar für Altena gesprochen. Sie haben so intensiv für ihre Kommune geworben. Da ist in mir der Entschluss gewachsen, wenn ich einmal in der Nähe bin, dann besuche ich Altena und seinen Bürgermeister!“