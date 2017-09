In Altena werden Post und Pakete noch per Hand sortiert

Flüchtlinge und Azubis der Deutschen Post nehmen an Projektwoche „Toleranz“ teil

+ © Spies Was ist eigentlich ein Ableitungsgestell? Frank Krämer, Teamleiter im Altenaer Postamt, führte gestern eine Gruppe aus Post-Auszubildenden und Flüchtlingen durch das altehrwürdige Gebäude. © Spies

Altena - „Ehrwürdig“ – so fasst Ingo Gottschalk, Ausbilder bei der Deutschen Post-Niederlassung Hagen, seine ersten Eindrücke des Zustellstützpunktes in Altena zusammen. Gestern besuchten 34 Post-Auszubildende aus der ganzen Region und mehrere Flüchtlinge das historische Gebäude. Die Aktion fand im Rahmen der Projektwoche „Toleranz“ der Deutschen Post statt. Hierfür sind die Azubis eine Woche lang in Altena zu Gast.