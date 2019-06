Fläche von 50 Quadratmetern brennt in Altena 

Es kam zu Verkehrsbehinderungen

Altena - Eine Fläche von etwa 50 Quadratmetern ist am Montagnachmittag in Altena in Brand geraten. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten in die Straße Am Hartenstein gerufen werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.