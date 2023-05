Mehr als 20 Altenaer Firmen sponsern Auto für Integrationsarbeit und Tafel

Von: Jona Wiechowski

Teilen

Mehr als 20 Altenaer Firmen beteiligen sich an der Finanzierung des Transporters, die alle auf dem Wagen mit ihrem Logo verewigt sind. © Wiechowski, Jona

Weit mehr als 20 Altenaer Firmen sponsern für insgesamt fünf Jahre ein Auto, das bei der Stadt Altena für die Integrationsarbeit, aber beispielsweise auch bei der Tafel eingesetzt wird. Der Opel-Kastenwagen mit fünf Sitzplätzen fällt auf, denn alle Firmen sind mit ihrem Logo verewigt.

Altena – „Das ist das beste Auto für die Arbeit, das ich bisher hatte“, erzählte Udo Nickel, der bei der Stadt Altena in den Bereichen Integration und Gebäudemanagement arbeitet. Er wird den Opel die meiste Zeit fahren – unter anderem, um Geflüchtete in ihre Wohnungen zu bringen oder Gegenstände wie Matratzen zu transportieren. Der große Vorteil zum uralten Polo, mit dem er vorher unterwegs war: ordentlich Platz. Und auch, wenn der Wagen auf den ersten Blick eher wie ein Zwei-Sitzer-Kastenwagen aussieht, haben doch insgesamt fünf Leute Platz. Täglich mindestens 25 bis 35 Kilometer und mehr fahre er mit dem Auto, erklärte Nickel. Seit Anfang des Jahres ist es schon in Betrieb.

Auch für die Tafel und Vereine im Einsatz

Nicht nur für die Integrationsarbeit wird der Opel im Einsatz sein. Auch für die Tafel gebe es immer mal etwas zu transportieren, ergänzte Anette Wesemann vom Stellwerk. Vereine, die ebenfalls mal einen kleinen Transporter bräuchten, könnten sich den Wagen zudem ausleihen, erklärte Bürgermeister Uwe Kober.

In den neuen Wagen für die Integrationsarbeit der Stadt Altena geht ordentlich was rein, wie Udo Nickel und Dany Becker von der Stadt Altena demonstrieren. © WIECHOWSKI

Organisiert hat den Wagen Udo Wisk von der Mobil Sport- und Öffentlichkeitswerbung GmbH, der die Firmen angeschrieben und um Spenden gebeten hatte. Im Gespräch habe er davon berichtet, dass es kaum Absagen gegeben hatte und er positiv überrascht gewesen sei von der sehr guten Resonanz der Unternehmen, berichtete Kober.

Im Gespräch mit der Redaktion richtet er ein „großes Dankeschön“ an alle, die das Auto möglich gemacht haben. Wisk hatte in der Vergangenheit schon zwei solcher durch Werbeflächen finanzierte Fahrzeuge in der Burgstadt organisiert, unter anderem für die Jugendfeuerwehr.