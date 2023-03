Firma Klincke baut eine Kathedrale für die Rahmede

Von: Volker Heyn

Es scheint so, als würde die untere Rahmede eine eigene Kathedrale bekommen, so hoch recken sich die Betonstützen für die neue Halle von Firma Klincke in den azurblauen Winterhimmel. Der erste Bauabschnitt für die 20 Meter hohe Halle soll in etwa vier Wochen erledigt sein, für den Sommer ist ein zweiter Bauabschnitt geplant.

1 / 43 In der Rahmede entsteht eine 20 Meter hohe Halle aus Fertigbetonteilen für die Firma Klincke. © Volker Heyn

